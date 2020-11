Covid, 2.306 positivi e 3 morti in 24 ore: i dati Comune per Comune

Attualità

Ragusa – I positivi al covid 19 in totale nel territorio della provincia di Ragusa sono 2.306 di cui 2.189 in isolamento domiciliare, 100 ricoverarti nei vari ospedali iblei e 17 nella RSA dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa (Ompa). Ecco i dati Comune per Comune nel Bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi, 30 novembre 2020: 89 Acate, 44 Chiaramonte Gulfi, 328 Comiso, 23 Giarratana, 55 Ispica, 273 Modica, 22 Monterosso Almo, 126 Pozzallo, 458 Ragusa, 44 Santa Croce Camerina, 69 Scicli, 634 Vittoria. I ricoverati in ospedale sono 100 ed in particolare: 42 all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa di cui 24 nel reparto di Malattie Infettive, 7 in area Covid e 11 in Terapia Intensiva, 35 all’ospedale Guzzardi di Vittoria di cui 30 in area Covid e 5 in terapia Intensiva, 23 all’ospedale Maggiore di Modica di cui 9 in Malattie Infettive e 14 in area Covid.Tra i 2.189 positivi in isolamento domiciliare nel territorio di Ragusa ci sono anche 24 contagiati provenienti da fuori provincia. Sono stati eseguiti 63.646 tamponi molecolari, 16.555 test sierologici per un totale di 80.201 esami per Covid 19. I guariti sono 2.120 mentre i morti sono 115. Nelle ultime 24 ore all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa sono morti due ragusani, uno di 70 anni e uno di 72 anni. A Modica all’ospedale Maggiore è morta una 86 modicana.