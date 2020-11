Sport

Serie A: Udinese, Cioffi: Defezioni hanno accentuato l'adrenalina

ROMA - ’’Vorrei dire che avevamo preparato i nostri obiettivi e che li abbiamo raggiunti. Ma non è vero. Le defezioni hanno accentuato l’adrenalina, finora abbiamo raccolto poco ma la gara era stata ben preparata’’. Lo ha dichiarato il vice allenatore dell’Udinese, Gabriele Cioffi, oggi in panchina al posto del tecnico Luca Gotti, nella vittoria in trasferta contro la Lazio. ’’Meno di 24 ore di emozioni, non ci poteva essere prima volta migliore. Luca è un punto di riferimento per tutti noi - ha detto il vice di Gotti a DAZN - si è dileguato ed è stato un susseguirsi di responsabilità. Mi voglio gustare con calma questo momento. Stesse sempre a casa?No perchè non reggerei io, siamo una grande squadra e lui ha costruito un gruppo solido. La faccia è mia ma il lavoro è suo’’. Cioffi conclude con il ricordo di Diego Armando Maradona: ’’Lo dico con umiltà, abbiamo vinto una partita in un giorno speciale, nel ricordo di un uomo speciale. Siamo un gruppo che ha cuore, le esultanze sono dediche e sono risultato di periodi di sofferenza. Confidiamo di avere altre soddisfazioni’’, ha concluso Cioffi.