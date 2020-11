Dieta per perdere peso velocemente: esempio menÃ¹ completo

Salute e benessere

La dieta per perdere peso velocemente aiuta a depurare l’organismo e a liberarlo dai liquidi in eccesso. La dieta per perdere peso velocemente prevede un menù giornaliero di circa 1.200 calorie e non può durare oltre tre giorni. Ma vediamo come funziona e cosa si mangia nella dieta per perdere peso velocemente in un esempio di menù. Il menu della dieta delle 72 ore è quello tipico di un regime alimentare low carb, dunque con prevalenza di proteine. Schema menù primo giorno: colazione con un caffè e una tazza di latte parzialmente scremato con massimo un cucchiaio di zucchero. A metà mattina si consiglia di bere una tisana. A pranzo tonno sott’olio con pomodori, oppure con fagiolini o insalata. Per lo spuntino pomeridiano 10 grammi di cioccolato fondente.Per cena petto di pollo con insalata oppure carpaccio di salmone affumicato con insalata. Schema menù secondo giorno: colazione se è possibile scegliere gli stessi alimenti del primo giorno oppure un vasetto di yogurt magro o greco con una tazza di caffè. Massimo un cucchiaino di zucchero. Per lo spuntino mattutino si consiglia frutta fresca. A pranzo pomodori e mozzarella, con anche un’insalata. Per cena 100 grammi di fesa di tacchino oppure 140 grammi di pesce. Come contorno spinaci. Schema menù terzo giorno: colazione se è possibile scegliere una delle due alternative del menu del secondo giorno. Per lo spuntino mattutino un infuso allo zenzero. Per pranzo pesce con insalata. Per lo spuntino pomeridiano uno yogurt magro.Per cena un uovo sodo con una mozzarella da 100/125 grammi. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico.