Guanti riscaldati: scopri come funzionano e a cosa servono

Esistono tantissdimi modelli alla moda di guanti riscaldati, ci sono quelli per le moto, quelli per andare sugli sci e non solo. Ma come funzionano i guanti riscaldati e come sono fatti? I guanti riscaldati hanno un elemento riscaldante che copre il dorso della mano e le dita fino a quando la punta delle dita può essere riscaldata rapidamente. guanti riscaldati includono un paio di batterie ricaricabili agli ioni di litio da 7,4 V 2600 MAH. L’alta temperatura (rossa) è di 60 ° C; la temperatura del mezzo (bianco) è di 50 ° C; la bassa temperatura (blu) è di 40 ° C. Questi guanti termici sono garantiti per fornire un calore potente e comfort mentre si fa sport con tempo freddo. Goditi gli sport all’aria aperta anche in condizioni difficili inverno! Inoltre, possiamo fornire un servizio di rimborso di 30 giorni e una protezione post-vendita fino a 6 mesi. II guanti con sensori tattili su dito indice e pollice funzioneranno su qualsiasi dispositivo intelligente. La durata della batteria da 7,4 V è quasi il doppio di quella di 3,7 V, equivalente a 3,7 V 5200 AMH, e si riscalda più velocemente. I guanti riscaldati sono sempre realizzati con tessuto resistente all’acqua e al vento. I guanti riscaldati possono essere utilizzati per diverse attività all’aperto come corse, pesca, escursionismo, sci, motociclismo, caccia, arrampicata, corsa, slittino, campeggio e non solo. Il palmo e il polso sono dotati di elastici per la regolazione, che lo rendono adatto sia per uomini che per donne (Taglia: L palmo: 11,5 cm).