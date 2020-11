Andrea Paris vincitore di Tu si que vales 2020, vince 100 mila euro

Moda e spettacolo

Roma – Ultima puntata ieri sera del noto programma televisivo in onda su Canale 5, Tu si que vales. L’ultima puntata ha visto assegnare un premio da 100 mila euro al vincitore Andrea Paris. Sotto l'occhio dei giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti - di nuovo in onda dopo la battaglia contro il covid - e Teo Mammucari, il mago si è aggiudicato il montepremi di 100mila euro grazie a un numero di magia d’alta scuola che ha coinvolto non solo i giurati ma persino l’intero pubblico presente in studio. Il mago ha dichiarato che una parte della somma vinta andrà in beneficenza per sostenere la lotta alla leucemia ed ha ricordato Veronica Franco, giovane concorrente dello show scomparsa quest'anno.L’ultima puntata della famosa trasmissione televisiva Tu si que vales ha fatto registrare un record di ascolti. La finale ha segnato uno share del 33.09% pari a 6 milioni e 165mila spettatori. Si tratta del risultato audience più alto dal 2014 ovvero dalle ultime 7 stagioni di messa in onda. Dodici puntate, 12 vittorie consecutive per una stagione straordinaria che consente al talent di aggiudicarsi il titolo di programma piu visto della tv.