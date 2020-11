Bonus da 1.000 euro, proroga a dicembre: ecco a chi tocca

Italia

Roma – Il bonus da 1.000 euro per alcuni lavoratori con ogni probabilità sarà prorogato nel decreto Ristori quater. E’ quanto si evince dalle ultime notizie emerse dagli incontri del Governo al lavoro sulle nuove misure previste nella bozza del decreto Ristori quater per l’emergenza coronavirus in Italia. Il nuovo decreto Ristori quater prevede una proroga del bonus da 1.000 euro per i lavoratori del turismo, dello spettacolo e delle terme (compresi i somministrati di turismo e terme) che hanno cessato involontariamento il loro rapporto di lavoro dal primo gennaio 2019 ad oggi - con almeno 30 giornate di contributi versati in questo periodo - e che non abbiamo altro lavoro dipendente o siano in Naspi. Sempre 1.000 euro vengono erogati a favore dei lavoratori fragili che hanno "cessato, ridotto, sospeso" la loro attività o rapporto di lavoro tra il primo gennaio 2019 e l'entrata in vigore del decreto: stagionali di settori diversi da turismo e terme, intermittenti, autonomi privi di partita Iva titolari di contratti occasionali e già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla gestione separata Inps.Il bonus scende a 800 euro per i collaboratori delle società e associazioni sportive dilettantistiche, del Coni e del Comitato italiano paralimpico.