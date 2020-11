Attualità

Covid Ragusa, 2.411 positivi e 99 ricoverati: 5 morti in 24 ore

Ragusa - Sono 2.411 in totale i positivi al coronavirus in provincia di Ragusa di cui 2.295 in isilamento domicialiare, 99 ricoverati nei vari ospedali Ibeli e 17 nella RSA Covid all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa (Ompa) Tra i 2.295 positivi in isolamento domicliare ci sono 17 contagiati provenienti da fuori provincia. Sono i dati del Bollettino dell’Asp di ragusa di oggi, 29 novembre 2020. Ma vediamo nel dettaglio i positivi nei vari Comuni nel Ragusano: 76 Acate, 43 Chiaramonte Gulfi, 352 Comiso, 24 Giarratana, 70 Ispica, 272 Modica, 22 Monterosso Almo, 134 Pozzallo, 500 Ragusa, 44 Santa Croce Camerina, 72 Scicli, 669 Vittoria. I ricoverati in ospedale sono 99 ed in particolare: 40 all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa di cui 24 nel reparto di Malattie Infettive, 5 in area Covid e 11 in Terapia Intensiva, 35 all’ospedale Guzzardi di Vittoria di cui 30 in area grigia e 5 in terapia Intensiva, 24 all’ospedale Maggiore di Modica di cui 9 in Malattie Infettive e 15 in area Covid.Sono stati eseguiti 63.127 tamponi molecolari, 16.549 test sierologici per un totale di 79.676 esami per Covid 19. I guariti sono 1.952. Cinque i morti nelle ultime 14 ore che fanno salire il totale a 112. In particolare i cinque decessi sono avvenuti, uno all’ospedale Maggiore di Modica e quattro all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. A Modica è deceduto un uomo di 79 anni di Modica mentre a Ragusa sono deceduti, un 73enne di Vittoria, un 72enne di Ragusa, una 62enne di Scicli e una 91enne di Ragusa.