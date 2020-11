Covid, Sicilia zona gialla: ecco cosa si puÃ² fare e cosa non si puÃ² fare

Sicilia

Covid, Sicilia zona gialla: ecco cosa si può fare e cosa non si può fare

Palermo – La Sicilia diventa zona gialla Covid. Con Ordinanza del Ministro della Salute, la Sicilia da domani 29 novembre sarà zona gialla rispetto all'emergenza coronavirus. Ciò significa che riaprono al pubblico bar, ristoranti, pasticcerie, fino a oggi rimasti chiusi e disponibili solo all'asporto o al domicilio. Potranno ricevere il pubblico ma fino alle 18:00, mentre potranno fare asporto fino alle 22:00. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. I cittadini potranno circolare senza bisogno di autocertificazione. Dunque potranno spostarsi da Comune a Comune, senza dimostrare la motivazione.Rimangono le seguenti regole: coprifuoco notturno dalle 22:00 alle 5:00, mezzi pubblici con capienza ridotta della metà, chiusura per musei, cinema e teatri, chiusura per i centri commerciali nei festivi e prefestivi (weekend compresi). Continua la didattica a distanza dal primo anno di scuole superiori. Restano sospese le attività di palestre, piscine e sale giochi. L'allargamento delle misure non deve indurre ad abbassare la guardia, soprattutto nel rispetto delle regole di prevenzione fondamentali: uso della mascherina e distanziamento tra le persone.