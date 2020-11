Rimedi naturali

Come fare in casa una maschera viso idratante ai cachi

Esistono vari rimedi naturali per la bellezza del viso e tra questi la maschera idratante ai cachi. Si tratta di una maschera viso facile da fare in casa e ideale per dare luce al volto in autunno. Il cachi, originario dell’Asia, è un frutto che matura in inverno, è molto energetico e per questo consigliato ai bambini e a chi pratica molto sport. Il cachi è infatti ricco di vitamine A, B, C ed E e di minerali tra cui calcio, ferro, fosforo, selenio, zinco, rame, sodio, magnesio e soprattutto potassio. Il cachi o “mela d’Oriente” secondo la definizione letteraria per la sua origine prima in Cina e poi in Giappone, dove è conosciuto come Loto (il frutto) e Albero della Pace (la pianta), è un vaero toccasana per la salute ed il benessere dell’organismo.Lassativo, diuretico, energizzante e ricco di vitamine, betacarotene e sali minerali come il potassio, il fosforo e il magnesio: il cachi, o kaki, protegge e depura il fegato, uno degli organi più delicati del nostro corpo. Grazie alla presenza del potassio, il cachi è considerato un frutto diuretico e depurativo, mentre l’alto contenuto in fibre lo rende un ottimo rimedio naturale contro la stitichezza. A causa della grande quantità di zuccheri, il consumo di cachi è sconsigliato per chi soffre di diabete o di obesità. Questo frutto è anche un ottimo rimedio naturale contro lo stress, e raccomandato anche in caso di stanchezza ed astenia. Ma il cachi non fa bene solo al nostro organismo, può anche essere di grande aiuto nella cura della nostra pelle.Esso ha infatti ottime proprietà idratanti, questa maschera è dunque consigliata a chi ha la pelle arida, sciupata del viso e del collo. Grazie all’elevato contenuto di vitamine e sali minerali, i cachi non solo sono un vero e proprio toccasana per la nostra salute ma anche per la nostra bellezza: hanno infatti numerosi effetti benefici per pelle e capelli. Utilizzate ad esempio la polpa del cachi come maschera di bellezza per ringiovanire la pelle del viso: vi basterà lasciarla in posa per 5-10 minuti per permettere alla pelle di assorbirne tutte le proprietà benefiche. Per un effetto antirughe, aggiungete anche qualche goccia di olio di semi di lino. Ma come fare la maschera idratante in casa ai cachi? Igredienti: un quarto di cachi ben maturo.Ecco come si prepara la maschera idratante al cachi: schiacciate un quarto di cachi e stendetelo con un pennello sul viso e in particolare sul collo. Tenetelo in posa almeno 15 minuti poi sciacquate con acqua tiepida. Il cachi è molto idratante quindi vedrete distendersi molto la pelle, soprattutto quella del collo. Questa maschera si può ripetere una volta a settimana per tutto il periodo di maturazione del cachi.