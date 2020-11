Cucina

Ricetta: marmellata di cachi Ricetta: marmellata di cachi

La ricetta per preparare la marmellata di cachi è semplice. Basta avere pochi ingredienti per gustare una marmellata fatta in casa con la ricetta della nonna. Ma vediamo quali ingredienti occorrono per preparare circa 800 grammi di marmellata ai cachi: 1 kg di cachi, 300 gr di zucchero di canna, una mela e 25 ml di succo di limone. Ora vediamo come si prepara: spellate i cachi ed eliminate il picciolo e la parte centrale più chiara. Tagliate anche la mela a dadini. Versate la polpa dei cachi e la mela tagliata a dadini in una pentola, mescolate e poi aggiungete anche il succo di limone e la scorza grattugiata (assicuratevi di acquistare limoni biologici, non trattati).Accendete il fornello e fate cuocere a fuoco basso fino al primo bollore: a questo punto aspettate altri 5 minuti e poi spegnete il fuoco. Versate il composto in un passaverdura e poi riponetelo in un tegame. Aggiungete lo zucchero e mescolate in modo da far amalgamare bene il tutto. Continuate a cuocere a fuoco basso mescolando, fino a quando la marmellata di cachi non raggiunge la consistenza desiderata. Spegnete il fuoco, mescolate e riponete la marmellata nei vasetti. Se avete scelto di utilizzare vasetti con tappo a vite, sigillateli e poi procedete con una nuova bollitura di almeno 25-30 minuti all’interno di un tegame abbastanza capiente. Trascorso questo tempo, scolate i vasetti e capovolgeteli in modo da farli raffreddare completamente e verificare il sottovuoto: vi basterà premere la parte centrale del tappo e verificare che non faccia il classico clic. In caso contrario, dovrete procedere con una nuova bollitura. Conservate i vasetti in un luogo fresco e asciutto per almeno 3-4 settimane prima di gustare la vostra deliziosa marmellata di cachi fatta in casa. Una volta aperto il vasetto, consumate la marmellata in pochi giorni. La marmellata di cachi è ottima da gustare a colazione nel periodo autunnale con fette biscottate. La ricetta della marmellata dei cachi fatta in casa è semplice da fare, bastano circa 30 minuti per la preparazione.