Attualità

Scicli, avviso per positivi in casa: ecco quando si ritirano rifiuti

Scicli - Il Comune di Scicli sta predisponendo, in collaborazione con la ditta Tech, la raccolta dei rifiuti per i positivi al Covid-19 e di tutti i soggetti in quarantena. Il conferimento avverrà due volte la settimana, i soggetti interessati dovranno esporre i rifiuti, tutti indifferenziati, il lunedì e il giovedì dopo le ore 23,00. Lunedì 30 novembre i cittadini interessati saranno contattati da un dipendente comunale che darà indicazioni di come comportarsi. Eventuali criticità di servizio possono essere segnalate al Comando dei Vigili Urbani e all'ufficio ecologia del Comune di Scicli. Si raccomanda la massima collaborazione per la riuscita del servizio.Si prega di seguire scrupolosamente le indicazioni del volantino allegato al presente comunicato.