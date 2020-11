Avviso meteo urgente: maltempo in arrivo a Ragusa

Attualità

Ragusa - Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha diramato un avviso meteo urgente con il quale si fa presente che, come preannunciato, una perturbazione sta entrando da qualche ora dal mar Jonio e la pioggia sta aumentando sui monti del messinese sull’Etna e sugli Iblei. Si fa presente che la situazione è in peggioramento. L’invito è quello di prestare massima allerta. I sindaci sono stati invitati ad adottare le procedure di allerta arancione-preallarme e di raccomandare alla popolazione di restare a casa. Il sindaco Peppe Cassì ha attivato il Presidio comunale di protezione civile ed invita ad osservare le raccomandazioni fornite dal Dipartimento regionale di Protezione civile. La popolazione è invitata quindi ad evitare comportamenti che mettano a rischio le vite umane,Tra le misure ad adottare quella di non sostare sui ponti o lungo gli argini o la riva di corso d’acqua in piena, di non sostare in aree soggette ad esondazione o allagamenti anche in ambito urbano, di non tentare di arginare la massa d’acqua e di spostarsi ai piani superiori, di non percorrere un passaggio a guado o un sottopassaggio durante o dopo un evento piovoso e di allontanarsi dalle coste dalle spiagge o dai moli durante le mareggiate.