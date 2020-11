Tecnologie

Come diventare invisibili su WhatsApp ovvero leggere messaggi o sentire audio senza essere visti. Si tratta di una funziona attessa dai tantissimi utenti che ogni giorno usano l’App di messaggistica più usata al mondo. Whatsapp è utilizzato da oltre un miliardo e mezzo di utenti in 180 paesi nel mondo. I messaggi inviati sono 65 miliardi al giorno, una media di 29 milioni al minuto. L’app di messaggistica leader a livello internazionale, però, non offre solamente lo scambio di messaggi. Oltre le tante altre funzionalità, ci sono anche opzioni innovative come le spunte blu di avvenuta lettura dei messaggi e lo stato di ‘online’. Alcuni utenti, molto spesso, farebbero a meno di tali possibilità in quanto possono risultare fastidiose. Del resto c’è chi vorrebbe leggere ma non rispondere o chi non vorrebbe mostrare agli altri di essere online.Ma come si fa a diventare invisibili su whatsApp? Per diventare invisibili su WhatsApp si può utilizzare l’App Unseen – nessun avviso di lettura. Si tratta di un’App gratuita che non viola la privacy. Per tale motivo la si trova sugli store ufficiali dei dispositivi iOS ed Android. Essa, una volta collegata a Whatsapp, permette di leggere i messaggi ed ascoltare le note senza entrare nella piattaforma di messaggistica. In questo modo, oltre a non risultare online, non compariranno le spunte blu all’interlocutore. Attualmente conta oltre 10 milioni di download ed è offerta da Unseen Messages.