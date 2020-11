Maltempo in Sicilia, Protezione Civile: allerta arancione

Sicilia

Palermo – Allerta arancione per domani, 28 novembre 2020, in Sicilia. Lo annuncia il sito della protezione Civile. Ecco cosa si legge nel sito: dalla mattina di domani, sabato 28, e successive 24-30 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, in tutta la regione specie sui settori meridionali e ionici. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento; venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali. mareggiate lungo le coste esposte. I venti saranno da forti a burrasca sud-orientali, con raffiche di burrasca forte; tendenti a forti sudorientali su tutti i settori tirrenici e sulle zone ioniche.I mari da molto mossi ad agitati tutti i bacini occidentali e meridionali.