Covid Ragusa, fare i tamponi anche nelle strutture per anziani

Ragusa - “Quello di ieri pomeriggio, con il manager dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò, è stato sicuramente un appuntamento, in videoconferenza, molto più proficuo, dal punto di vista dei contenuti, rispetto al primo incontro svoltosi a palazzo di Città circa un mese fa”. Lo dice il consigliere comunale di Ragusa Prossima, Gianni Iurato. Il quale aggiunge: “Ho appreso con molta soddisfazione che finalmente è stata attivata la convenzione con una clinica privata dove i medici chirurgici e i medici ortopedici del Giovanni Paolo II andranno ad operare: interventi che non comprendono quelli oncologici. Questi ultimi, infatti, saranno garantiti al Giovanni Paolo II, dove 3 posti letto di rianimazione sono stati riservati alla bisogna per le operazioni chirurgiche più complesse della sfera no Covid.Inoltre, esprimo molta soddisfazione per il fatto che il dott. Aliquò ha concordato con il sottoscritto sulla opportunità che l’Asp di Ragusa, per quanto riguarda la necessità dell’attività di prevenzione, estenda l’effettuazione dei tamponi periodici gratuiti anche al personale medico infermieristico, Osa, Oss e altre categorie simili in servizio nelle case di riposo per anziani, case famiglia, comunità protette e strutture sanitarie private”. “Stiamo parlando – continua Iurato – di strutture che in questo periodo legato all’emergenza Covid hanno pagato un altissimo numero di vittime. Potrebbe essere utile, perché no, predisporre tamponi periodici anche per gli anziani ospiti nelle strutture, i quali, certamente, non possono sostenere altri costi aggiuntivi rispetto alla retta mensile dovuta per l’ospitalità ricevuta”.A tal proposito il manager Aliquò ha ritenuto molto pertinente l’invito del consigliere comunale Gianni Iurato, rassicurandolo sul fatto che molto presto l’Asp di Ragusa attiverà un centro di prenotazione telefonico appositamente per questa tipologia di strutture residenziali. Inoltre, sarà attrezzato un apposito ambulatorio in cui esercitare in sicurezza ed isolamento tali controlli. La tipologia del servizio e le modalità di accesso al servizio saranno pubblicati nei prossimi giorni, come spiegato dallo stesso Aliquò, sul sito dell’azienda all’indirizzo www.asp.rg.it. (Foto web)