Bonus di Natale da 500 euro per lavoratori in cassa integrazione

Roma – Un bonus Natale da 500 euro per i lavoratori in cassa integrazione. E’ uno degli aiuti per l’emergenza coronavirus oggetto di dibattito al Governo. L’idea lanciata da Conte di una "Cig di Natale", un bonus da 500 euro per i lavoratori in cassa integrazione, divide la maggioranza. Il ministro dell'Economia Gualtieri, come riporta il sito La Repubblica, frenerebbe su una misura che andrebbe ai dipendenti in Cig per più di 8 settimane e costerebbe attorno a 1,6 miliardi. Oltre al rinvio di Irpef, Ires e versamento Iva si prevede anche il rinvio delle date della rottamazione. Sarà il meccanismo tuttavia innovativo: rispetto ai primi tre decreti Ristori non beneficeranno della tregua sulle tasse solo le zone rosse e arancioni ma tutti color che hanno avuto una perdita di un terzo del fatturato.Mentre a gennaio si sta studiando un Ristori 5 con una detrazione speciale Irpef commisurata, a consuntivo, con le perdite delle categorie. Infine la novità, voluta dal centrodestra: nel Ristori 4 ci sarà spazio, come avvenne a maggio, anche per i professionisti, dagli avvocati agli architetti. E' probabile che il via libera del Consiglio dei ministri arrivi domenica sera, limite ultimo per fermare la scadenza delle tasse di fine mese (il 30 novembre che tuttavia cade di sabato e dunque slitta a lunedì 2 dicembre).