Voucher di Natale fino a 150 euro a Modica: domanda in scadenza

Modica - Poco più di 1100 istanze ricevute dal server del Comune di Modica in pochi giorni. Sono quelle relative alle domande per usufruire del pagamento degli affitti commerciali e quelle relative all’elargizione del voucher natalizio. Per quanto riguarda gli affitti commerciali si tratta del sostegno economico per tutte quelle imprese chiuse o quantomeno rallentate dal recente DPCM. Il contributo comunale sarà pari al 40% del canone mensile d’affitto e comunque entro il tetto massimo mensile di 1.000 euro con pagamento diretto al proprietario dell’immobile. Sono state 680 le attività commerciali a farne richiesta, 520 quelle che hanno confermato la domanda presentata la scorsa primavera, 160 le nuove istanze. E sempre a proposito di sgravi fiscali per le aziende, il Sindaco fa sapere che tutte le attività commerciali che avevano chiesto l’agevolazione del 70% sul pagamento della Tari, non riceveranno nessuna bolletta a saldo.I vouchers natalizi fin qui richiesti (c’è tempo ancora fino al 7 dicembre) sono invece 450. I vouchers vengono tradotti in buoni spesa di diversi importi. Si va dai 50 euro per singolo componente del nucleo familiare fino ai 150 per nuclei con più di 4 componenti. Tutte le domande saranno esitate grazie allo stanziamento straordinario da 60 mila euro che il Comune di Modica è riuscito a fare rinunciando per quest’anno alle luminarie natalizie. “Non escludo di poterlo ancora rimpinguare – commenta il Sindaco – se ce ne fosse realmente bisogno. Voglio che tutti i cittadini modicani sappiano che questa Amministrazione sta facendo di tutto per farli sentire meno soli in questo difficile periodo”.