Economia

Natale a Ragusa: compro sottocasa perchè mi sento a casa

Ragusa - Uno spot, visibile sui canali social della confederazione, un logo e una vetrofania per sostenere, in vista del Natale, gli acquisti nei negozi di vicinato e aiutare così le attività che tengono vive le città e danno lavoro a tante persone. E’ partita anche in provincia di Ragusa la campagna di Confcommercio denominata “Compro sottocasa perché mi sento a casa” per sostenere, proprio in vista del Natale, gli acquisti nei negozi di vicinato e aiutare così le attività che tengono vive le città e danno lavoro a tante persone. La campagna è online sul sito internet di Confcommercio e sui canali social della confederazione con la pubblicazione di uno spot, un logo ideato per l’occasione e una vetrofania. L’hashtag scelto per l’iniziativa è #ComproSottoCasa.Nello spot, con il claim “Facciamo rivivere le nostre città. Compra sotto casa”, si sono voluti sintetizzare i principi alla base dell’iniziativa: quelli della sostenibilità e della solidarietà. Oltre a dare un messaggio di speranza e serenità per le festività natalizie. Il video girato riprende le principali caratteristiche dei comuni della provincia di Ragusa, mettendo in particolare evidenza i luoghi dello shopping. “La confederazione – sottolinea il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti – sta mettendo in campo tutte le proprie risorse per aiutare il sistema ad affrontare le conseguenze economiche della pandemia. Da un lato con un'informazione di servizio, per spiegare nei dettagli i provvedimenti adottati dal governo e rispondere alle domande sulle procedure da seguire e chiarire i dubbi, dall’altro con promozioni complessive per invogliare i consumatori a continuare a spendere nei negozi di vicinato per evitare il tracollo dell’economia locale.Purtroppo, stiamo facendo i conti con una vera emergenza per i consumi. L'Indicatore consumi Confcommercio scende dell'8,1% rispetto a settembre. Si registra, poi, un tonfo (-27,7%) della domanda relativa ai servizi. A novembre, quindi, il Pil ibleo risulta in calo del 7,7% mensile e del 12,1 annuo. Ecco perché cercheremo di adoperarci al massimo per fare in modo che la tendenza possa invertirsi sebbene, al momento, la strada risulti essere completamente in salita”.