Covid Ragusa, guariti in aumento nel Ragusano

Ragusa- Aumentano i guariti per Covid in provincia di Ragusa. Secondo il Bollettino dell’Asp di ragusa oggi si contano in totale 1.829 guariti. In calo anche i ricoverati che sono 110. Ma vediamo nel dettaglio la situazione nei vari Comuni e nei vari ospedali del Ragusano ad oggi. I 110 ricoverati nel territorio ragusano sono così distribuiti: 52 all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa di cui 33 nel reparto di Malattie Infettive, 2 in area Grigia, 6 in area Covid e 11 in Terapia Intensiva, 34 all’ospedale Guzzardi di Vittoria di cui 29 in area Covid e 5 in terapia Intensiva, 24 all’ospedale Maggiore di Modica di cui 9 in Malattie Infettive e 15 in area Covid. Ora vediamo nel dettaglio i positivi in siolamento domiciliare nei vari Comuni: 89 Acate, 39 Chiaramonte Gulfi, 379 Comiso, 31 Giarratana, 82 Ispica, 323 Modica, 18 Monterosso Almo, 144 Pozzallo, 564 Ragusa, 54 Santa Croce Camerina, 87 Scicli, 781 Vittoria.I positivi al coronavirus in totale in provincia di Ragusa sono 2.769, di cui 2.622 in isolamento domiciliare, 110 ricoverati e 17 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo doi Ragusa (Ompa).