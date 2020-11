Covid: a Comiso persone positive escono a fare shopping

Attualità

Comiso - Persone positive al Covid escono a fare shopping a Comiso. Lo denuncia il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari sul suo profilo facebook. “Sono molto preoccupata. Così non ne usciremo più! Allora, ci vuole molto a capire che se hai un familiare positivo o sei venuto a contatto con un positivo, devi subito metterti in quarantena, - scrive il sindaco di Comiso -rivolgerti al medico curante, attendere con pazienza di fare il tampone? Qui siamo alla follia di gente positiva che se ne va presso esercizi commerciali. Qui a Comiso. - La persona positiva in questione lo ha candidamente confessato all'esercente, tranquillizzando tutti visto che portava la mascherina.Ovviamente è stata cacciata via, ma l'esercente non ne conosceva l'identità e mi ha solo riferito il fatto -Follia, pura follia criminale!”.