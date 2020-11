Buona sanità a Vittoria: una lunga lettera per dire grazie

Attualità

Ragusa, 27 novembre 2020 – È arrivata, direttamene, al direttore generale dell’Asp, Angelo Aliquò, la lettera di un paziente F.S., assistito dall’UOC di Ortopedia dell’ospedale “R. Guzzardi” di Vittoria, che ha voluto esprimere la sua gratitudine per le cure ricevute. La lettera: “Buongiorno, a seguito di un intervento al femore dx, effettuato presso il nosocomio di Vittoria il 23/10/2020, ho sentito il dovere di esprimere compiutamente la mia gratitudine al Dott. Oscar Cammarata il quale ha effettuato un intervento riuscito nel più pregevole dei modi. La competenza, perizia e scrupolosità adottate durante il mio intervento, e successivo ricovero, mi hanno consentito una pronta e completa ripresa nonostante i miei 76 anni.Già a pochi giorni dall'intervento non avevo grandi difficoltà motorie ed a meno di 30 gg sono perfettamente in grado di deambulare e salire scale senza bisogno di ausili. I miei complimenti devono essere estesi anche all'intera equipe ed al reparto in generale che mi hanno offerto tutta la loro assistenza. La presenza del Dott. Cammarata ha evidentemente dato nuova linfa al reparto di Ortopedia che sotto la sua guida sono certo raggiungerà livelli di eccellenza. La ringrazio sentitamente e porgo i miei più cordiali saluti. F. S.” Foto: Oscar Cammarata