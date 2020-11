Rimedi naturali

Acqua per dimagrire: quanta acqua bere al giorno e quando

Bere acqua per dimagrire e depurare l’organismo ogni giorno fa bene alla salute. L’acqua da sempre è ritenuto un elemento essenziale per dare benessere all’organismo. Ma quanta acqua bisogna bere ogni giorno e quando? Ecco alcuni consigli utili per bere l’acqua in modo giusto durante l’arco della giornata. Per dimagrire bisogna bere l’acqua al mattino appena svegli e prima della colazione in quanto aiuta a depurare l’organismo. Lo fanno da sempre i giapponesi e, anche grazie a questa buona abitudine, hanno tra i più bassi tassi di obesità (e un’aspettativa di vita più lunga). Questa è una vera e propria “doccia intestinale”, che depura in profondità l’organismo.Trovando stomaco e colon vuoti, dopo il digiuno notturno, l’acqua li ripulisce con maggior efficacia e riduce la possibilità che si formino, durante il giorno, processi fermentativi che sono una delle cause della pancia gonfia. L’acqua aiuta a smaltire i grassi se bevuta mezz’ora prima dei pasti. Bere una mezz’ora prima di sedersi a tavola, sia a pranzo che a cena, due bicchieri di acquaaiuta dimagrire. È questo un trucco tra i più efficaci per perdere peso, come ha dimostrato una ricerca svolta dall’Università americana Virginia Tech di Blacksburg. In un altro studio pubblicato su Obesity sono state reclutate 84 persone fortemente in sovrappeso: un gruppo doveva bere mezzo litro d’acqua prima dei pasti, l’altro poteva farne a chi si sedeva a tavola senza aver bevuto. Questo mezzo litro d’acqua ti sarà utile anche per arrivare all’ora del pasto con un minor bisogno di cibo, consentendoti di ridurre le porzioni.Bere acqua tra un pasto e l’altro durante la giornata aiuta a dimagrire e fa bene alla salute dell’organismo. Bere tra un pasto e l’altro riduce la tentazione di spizzicare fuori orario e di cedere alla tentazione di una bibita dolce che non spegne la sete e ti fa ingrassare: lo zucchero per essere digerito richiama altra acqua, quindi sentirai ancora il bisogno di bere, fa alzare la glicemia e ti regala calorie vuote.