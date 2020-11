Cucina

Ricetta: come preparare la ciambella all'acqua senza latte

La ricetta della ciambella all’acqua senza latte è un dolce della nonna facile da preparare in casa. E’ un dolce ideale anche per chi è a dieta. La ricetta della ciambella all’acqua della nonna senza latte dà vita ad un dolce leggero e morbido. Non ci sono procedimenti particolari per realizzare l’impasto del ciambellone, ma vi consiglio di aromatizzarlo per bene per esaltarne il gusto; io nella ricetta uso rum, vaniglia e limone, ma come sempre largo spazio alla vostra fantasia ed impreziositelo con i vostri aromi preferiti! Ecco quali ingredienti occorrono per preparare la ciambella all’acqua senza latte: 250 g. farina 00, 100 ml. Acqua, 130 ml. olio di semi, 3 uova, 200 g. zucchero, 1 bustina lievito per dolci (16 g.), Scorza di 1 limone, 1 bicchierino di Rum, 1 cucchiaino di estratto di vaniglia (oppure 1 bustina di vanillina), un pizzico di sale.Ora vediamo come si prepara la cimabella all’acqua senza latte. Preparazione: sgusciate le uova in una terrina capiente e montatele con lo sbattitore elettrico insieme allo zucchero e ad un pizzico di sale. Ottenuto un composto chiaro e molto spumoso, aggiungete tutte le aromatizzazioni previste nella ricetta, quindi il bicchierino di rum, la scorza di limone grattugiata e l'estratto di vaniglia. Incorporate le aromatizzazioni, versate nel composto l'olio di semi a filo, sempre lavorando con lo sbattitore elettrico. Incorporato l'olio, aggiungete l'acqua al composto, sempre versandola a filo e aiutandovi con lo sbattitore. Aggiungete adesso la farina ed il lievito poco per volta, fino ad ottenere un impasto liscio e ben amalgamato. Potete fare questa operazione aiutandovi con una spatola, o lavorando con lo sbattitore elettrico alla velocità minima.Versate l'impasto in uno stampo a ciambella (il mio ha un diametro di 24 cm) oliato e cosparso con della farina. Cuocete il ciambellone in forno preriscaldato a 180 gradi per 40 minuti. Se durante la cottura il ciambellone dovesse scurirsi troppo, copritelo con un foglio di alluminio o carta da forno. cco il ciambellone all'acqua servito in tavola! Chi preferisce può cospargerlo con dello zucchero a velo, ricoprirlo con della glassa, oppure accompagnarlo con della confettura. (Ricetta di Fatto in casa da Benedetta)