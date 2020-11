Come preparare la torta all'acqua: ideale per chi Ã¨ a dieta

Cucina

La torta all’acqua senza uova è un dolce ideale per togliere la volgia di dolci durante una dieta. La torta all’acqua è facile da preparare e gustosa da mangiare, bastano pochi ingredienti. Ma vediamo come preparare la torta all'acqua con la ricetta della nonna e quali ingredienti occorrono. Ingredienti della torta all’acqua: 375 ml di acqua, 240 gr di zucchero, 360 gr di farina 00, 75 gr di olio di semi, scorza di limone grattugiata1 bustina di lievito per dolci. Ora vediamo come si prepara: versate in una ciotola farina e lievito e unite la scorza di limone e lo zucchero. A questo punto aggiungete poco alla volta la farina nella miscela di acqua e olio e amalgamate bene fino ad ottenere un composto omogeneo. Versate il composto in una teglia di 20-22 cm unta di olio o foderata con carta forno.Cuocete la torta in forno caldo a 170 °C per 50 minuti. Sfornate la torta all’acqua facendo sempre prima la prova stecchino ovvero se dopo aver punzecchiato la torta lo stecchino esce asciutto la cottura è perfetta. La torta all’acqua da sempre un dolce che viene mangiato per togliere la voglia dei dolci da chi è a dieta ma questo non significa che bisogna esagerare con le porzioni, il giusto equilibrio deve sempre essere rispettato.