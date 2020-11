Attualità

Positivi Covid: 819 a Vittoria e 575 a Ragusa Positivi Covid: 819 a Vittoria e 575 a Ragusa

Ragusa – Sono 819 i positivi a Vitttoria e 575 a Ragusa. Sono i dati di oggi, 26 novembre 2020, del Bollettino dell’Asp di Ragusa. Ma vediamo nel dettaglio i positivi nei vari Comuni nel Ragusano: 89 Acate, 37 Chiaramonte Gulfi, 371 Comiso, 29 Giarratana, 84 Ispica, 351 Modica, 19 Monterosso Almo, 146 Pozzallo, 575 Ragusa, 56 Santa Croce Camerina, 91 Scicli, 819 Vittoria. Sono stati eseguiti 60.882 tamponi molecolari, 16.052 test sierologici per un totale di 76.934 esami per Covid 19. I guariti sono 1.472. I morti sono 102, quattro sono deceduti nelle ultime 24 ore. In particolare i quattro decessi sono avvenuti, uno all’ospedale Guzzardi di Vittoria e tre all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.A Vittoria è deceduta una signora di 91 anni di Vittoria mentre a Ragusa sono deceduti, un 73enne di Vittoria, una 76enne di Ispica e un 81enne di Chiaramonte Gulfi.