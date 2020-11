Covid Ragusa, 2.851 positivi e 4 morti in 24 ore: dati Comune per Comune

Attualità

Ragusa - Sono 2.851 in totale i positivi al coronavirus in provincia di Ragusa di cui 2.718 in isilamento domicialiare, 117 ricoverati nei vari ospedali Ibeli e 16 nella RSA Covid all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa (Ompa) Tra i 2.734 positivi in isolamento domicliare ci sono 51 contagiati provenienti da fuori provincia. Sono i dati del Bollettino dell’Asp di ragusa di oggi, 26 novembre 2020. Ma vediamo nel dettaglio i positivi nei vari Comuni nel Ragusano: 89 Acate, 37 Chiaramonte Gulfi, 371 Comiso, 29 Giarratana, 84 Ispica, 351 Modica, 19 Monterosso Almo, 146 Pozzallo, 575 Ragusa, 56 Santa Croce Camerina, 91 Scicli, 819 Vittoria. I ricoverati in ospedale sono 117 ed in particolare: 58 all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa di cui 35 nel reparto di Malattie Infettive, 5 in area Grigia, 7 in area Covid e 11 in Terapia Intensiva, 35 all’ospedale Guzzardi di Vittoria di cui 8 in area grigia, 22 in area Covid e 5 in terapia Intensiva, 24 all’ospedale Maggiore di Modica di cui 9 in Malattie Infettive e 15 in area Covid.Sono stati eseguiti 60.882 tamponi molecolari, 16.052 test sierologici per un totale di 76.934 esami per Covid 19. I guariti sono 1.472. Quattro i morti nelle ultime 14 ore che fanno salire il totale a 102. In particolare i quattro decessi sono avvenuti, uno all’ospedale Guzzardi di Vittoria e tre all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. A Vittoria è deceduta una signora di 91 anni di Vittoria mentre a Ragusa sono deceduti, un 73enne di Vittoria, una 76enne di Ispica e un 81enne di Chiaramonte Gulfi.