Rosso tra i colori della Moda Autunno Inverno 2020/2021

Moda e spettacolo

Roma - Il rosso è tra i colori di Moda nella stagione Autunno Inverno 2020-2021. Al rosso si aggiungono anche toni classici e neutri come il Blu Scuro, il Beige, il Grigio Perla e il Rosa Pallido; colori vivaci come il Blu Elettrico, il Verde. Il rosso, colore della passione, scalderà la stagione autunno-inverno 2020/2021, colorando mise sensuali, importanti e raffinate. Il Pantone Color Institute ha indicato il rosso, nelle sue diverse declinazioni, tra i colori più gettonati per la moda autunno-inverno 2020/2021. Ma vediamo quali sono le tonalità del rosso più alla moda per l’inverno 2020/2021. Le tonalità di rosso che animeranno il guardaroba della stagione fredda sono: rosso mandarino, rosso samba ed il rosso Burnt Henna.Il rosso mandarino: una tonalità di rosso infusa di arancione amplificata e provocante, Mandarin Red sprigiona una forza dinamica. Il Mandarin red o rosso-arancione è un colore sbarazzino con una forte carica propositiva ed energica. Provocatorio ed eccentrico se indossato in total look, usato in abbinamento ad altre nuance neutre assume un aspetto solare capace di donare un tono allegro e vivace anche all'outfit più classico. Lo abbiamo visto sulle passerelle autunno-invero 2020/2021 di Preen by Thornton Bregazzi, Mugler, Burberry, Alexander McQueen, Gucci, Rodarte. Rosso Samba voluttuoso e sensuale emana un’energia positiva. Si tratta di una tonalità del rosso più sobrio rispetto al rosso mandarino. Con il suo sottotono più scuro e profondo ricorda il colore della mela matura.Per queste sue caratteristiche risulta ideale per realizzare look raffinati destinati a non passare inosservati. Il samba con la sua nota intensa catalizza l'attenzione e se abbinato a tonalità speziate risulta estremamente elegante e chic. Infine il rosso Burnt Henna, una sfumatura di rosso che unisce il vigore a una sofisticata terrosità. Il Burnt Henna è la sfumatura più calda e confortante fra le tendenze di rosso autunno inverno 2020/2021. Questa declinazione racchiude il calore e la terrosità dell'henné bruciato; è una tonalità profonda che riprende i colori caldi e accoglienti della natura in autunno. Raffinato ed elegante ben si presta per completi in velluto, materiali caldi e autunnali. Lo abbiamo visto sulle passerelle autunno-invero 2020/2021 di Longchamp, Sportmax, Stella Mc Cartney, Gucci, Alberta Ferretti.