Grande Fratello Vip fino a febbraio, Elisabetta Gregoraci: io lascio

Al Grande Fratello Vip, si sa, non mancano mai i colpi di scena, come quello che nell'ultima puntata ha destabilizzato gran parte dei concorrenti del reality show di Canale 5. Il conduttore Alfonso Signorini, infatti, nel corso della diretta di lunedì 23 novembre, ha annunciato che il programma continuerà fino agli inizi di febbraio, una notizia che non ha lasciato indifferenti gli inquilini della casa più spiata d’Italia, convinti che la trasmissione finisse tra un paio di settimane. "Canale 5, Mediaset e il pubblico a casa ci hanno fatto una grande richiesta, passeremo insieme un Natale fantastico, un capodanno meraviglioso e staremo insieme fino all'8 febbraio. Faremo la storia!", ha spiegato entusiasta il conduttore, lasciando tutti esterrefatti. Signorini ha poi continuato: "Il mondo sta vivendo un momento molto particolare, voi state riscontrando un grande successo perché tenete compagnia alla gente.Siete entrati nelle case degli italiani, è la prima volta che succede una cosa di questo genere. Passare le feste lontano da casa non è facile per nessuno, avete il supporto nostro e delle nostre famiglie e siete liberi di decidere. Al momento stare li dentro è il posto più sicuro". La più scioccata dall’annuncio di Alfonso Signorini è stata senza dubbio Elisabetta Gregoraci che non ha mai negato il suo desiderio di trascorre il Natale con il figlio e con la sua famiglia al punto che la show girl, al termine della diretta, ha esternato la sua amarezza e il suo malcontento senza mezzi termini e ha affermato: "Ho già deciso io. Poi per chi ha figli è un discorso diverso. La mia decisione ce l’ho già, basta così. Io quello che dovevo dare l’ho già dato quindi vado. Pensavo ad un allungamento ma prima di Natale.Poi non è detto che uno arrivi fino a febbraio. Io sono anche in nomination quindi può essere che non arrivo nemmeno a dicembre. Vi saluterò, per me è impensabile stare qui dentro e non passare il Natale con mio figlio e le persone che amo. Onestamente pensavo a 1 settimane in più o 2, non mesi". Dunque, il gioco potrebbe presto perdere una delle protagoniste indiscusse, che già nel corso della diretta di venerdì 27 novembre potrebbe ufficializzare la sua decisione.