Covid Ragusa, 2.675 positivi in isolamento nei vari Comuni: ecco dove

Ragusa – Sono 2.765 i positivi in isolamento domiciliare in provincia di Ragusa di cui 46 provenienti da fuori provincia. Sono i dati del Bollettino Asp di Ragusa di oggi, 25 novembre 2020. Ecco come sono distribuiti nei vari Comuni del Ragusano: 78 Acate, 39 Chiaramonte Gulfi, 350 Comiso, 37 Giarratana, 93 Ispica, 341 Modica, 18 Monterosso Almo, 151 Pozzallo, 562 Ragusa, 60 Santa Croce Camerina, 87 Scicli, 813 Vittoria. Sono stati eseguiti 60.214 tamponi molecolari, 15.987 test sierologici per un totale di 76.201 esami per Covid 19. I guariti sono 1.370. 16 i ricoverati nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa, due pazienti sono stati dimessi nelle ultime 24 ore.Ancora non sono stati diffusi i dati dei ricoverati.