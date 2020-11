Carmela Minioto su Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne

Attualità

Modica – La dichiarazione del presidente del Consiglio comunale di Modica Carmela Minioto, oggi 25 novembre, per la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. "Il valore del 25 Novembre è quello di una data che non può passare sotto traccia, come un giorno qualunque, come una ‘ricorrenza’ qualunque… Il 25 Novembre - scrive la Minioto - è il giorno in cui ognuno di noi deve fermarsi a riflettere, maschio o femmina che sia. Riflettere e agire contro la violenza sulle Donne, un fenomeno in tre d: Devastante, Drammatico e, soprattutto, Diffuso. Ad ogni latitudine, senza distinzioni di classe, ceto o posizionamento sociale. Ancor di più amplificato in questi mesi dove stare a casa, è per tutti un obbligo morale ma per molte Donne una condanna vissuta nelle ‘grinfie’ del proprio aguzzino.Costrette a subire minuto dopo minuto, ora dopo ora, angherie e violenze d’ogni genere. Ecco perché il 25 Novembre non è e non sarà mai una data qualsiasi o una ‘ricorrenza’ qualsiasi. Sia un giorno in cui ognuno rifletta e agisca. A cominciare dalla Donne vittime: lo facciano, denunciando ogni genere di violenza che sono costrette a subire: fisica, economica, vessazioni psicologiche, imposizioni e coercizioni. E io non finirò mai di ringraziare lo Sportello anti violenza della mia Città e le sue operatrici, donne volontarie. Grazie per quello che fate e per il modo in cui lo fate. Per il coraggio che dimostrate e che infondete a chi si rivolge a Voi. Siete il fronte avanzato e siete il punto di riferimento di ogni donna vittima di soprusi.Noi come Istituzioni, vogliamo continuare ad essere al vostro fianco. E al fianco di NOI DONNE, perché il 25 Novembre non sia un giorno qualunque…