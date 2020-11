A Natale regala la matita magica: ecco cosa diventa

Curiosità

Il Natale arriva anche con la danese Sprout e le sue matite uniche al mondo che danno vita a erbe aromatiche, frutta e fiori lancia una nuova sfida, grazie alla matita piantabile che ricresce in un abete. Finora sono state vendute più di 30 milioni di matite in oltre 80 Paesi, Italia in testa, tutte all’insegna della massima sostenibilità. Immagina di donare un regalo alle persone che ami o ai tuoi clienti, nel caso di un’azienda, che dura più di 100 anni e va a beneficio delle generazioni future. L’idea che sta dietro alla matita è semplice: quando diventa troppo corta per scriverci si può piantare per 'tornare a nuova vita e durare praticamente una vita' invece di diventare rifiuto. L’albero può fiorire anche dopo 35 anni e per questo è veramente un regalo eterno e all’insegna dei principi dell’economia circolare che può durare fino a 100 anni.Ad oggi le matite piantabili Sprout sono disponibili in 10 varietà di semi tra verdure, fiori ed erbe aromatiche e adesso con questa nuova edizione possono trasformarsi anche in un albero chiudendo il ciclo: dagli alberi si possono realizzare fino a 170.000 matite, queste possono essere piantate e ricrescere in nuovi alberi, appunto un abete che è peraltro una conifera sempre verde che assorbe CO2 e produce ossigeno mentre cresce. Le nuove matite piantabili arrivano in una scatola in edizione speciale composta da 5 matite in grafite da cui si può piantare un abete. Ogni matita ha un messaggio sull’importanza di piantare un albero apposta con tecnologia laser senza ricorso a chimica o altri materiali dannosi per l’ambiente. Tutte le matite Sprout sono 100% naturali, biodegradabili e composte da legno proveniente da foreste sostenibili certificate.Il materiale è grafite non tossica e argilla e la capsula all’estremità superiore della matita che contiene I semi è realizzata in materiale organico. L’abete è un albero bellissimo che può essere tenuto in casa come decorazione tutto l’anno o quando diventa un po' più alto può essere ripiantato all’aperto ed essere usato come albero di natale per gli anni a venire e testimoniare così un impegno a prendersi cura dell’ambiente e del futuro del pianeta. La matita-abete è l’idea regalo più nuova e sostenibile del natale 2020 o da destinare ad un amico o a un familiare per un compleanno eco-friendly o ancora da usare con I bambini in casa e nello studio per stimolarli a tenere comportamenti rispettosi dell’ambiente a partire dalle azioni quotidiane.La matita-abete può essere utilizzata anche da aziende sceglierla come omaggio da distribuire ai loro eventi o negli uffici e realtà di vario tipo o per destinarla a clienti di hotel, ristoranti, librerie, che possono personalizzarla con il proprio logo e messaggio aziendale.