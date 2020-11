Attualità

Voucher di Natale da 50 euro a 150 euro: ecco a chi tocca Voucher di Natale da 50 euro a 150 euro: ecco a chi tocca

Modica – Voucher di Natale da 50 euro a 150 euro a Modica. Sono 575 per un totale di sessantamila euro. Lo annuncia una nota diramata dal Comune di Modica. Il voucher da oggi potrà essere richiesto da chi ha i requisiti. E’ possibile da oggi inoltrare richiesta per i vouchers natalizi per l’anno 2020, solidarietà alimentare, cliccando sul link http://www.comune.modica.rg.it/voucher_natale/index.html, compilando apposito modulo on line e sarà possibile beneficiare di un contributo economico da utilizzare presso le attività commerciali della zona di residenza. L’amministrazione comunale ha istituito, con delibera di giunta ( n° 239 del 20 novembre 2020), 575 voucher economici per un totale di 60.000 euro individuando tre categorie con i seguenti criteri per il rilascio dei buoni economici: n° 50 vouchers per componente unico dal valore di € 50,00; n°425 vouchers per nuclei familiari fino a 4 componenti dal valore di € 100,00; n° 100 vouchers per nucleo familiare oltre 4 componenti dal valore di € 150,00.L’accesso ai vouchers sarà consentito attraverso l’avviso pubblico e la presentazione di specifica istanza da parte dei cittadini in possesso dei seguenti requisiti: residenza nel Comune di Modica da almeno 5 (cinque) anni; dichiarazione ISEE con non deve essere superiore a € 7.000,00. Sarà approntata apposita graduatoria di merito tenendo conto dei seguenti valori ISEE: da o a € 1.000,00, punti 5; da € 1.001,00 a € 2.000,00, punti 4; da € 2.001,00 a € 3.000,00 punti 3; da € 3.001,00 a € 5.000,00 punti 2; da € 5.001,00 a € 7.000,00 punti 1. “Abbiamo ritenuto opportuno rispetto agli anni precedenti, dichiara l’assessore ai Servizi Sociali Saro Viola, incrementare il plafond dei vouchers disponibili per la semplice ragione che le famiglie bisognose vivono un momento difficile, con situazioni più acuite dall’emergenza epidemiologica da COVID 19. Il fine che ci proponiamo è quello di consentire alle famiglie di trascorrere in modo più sereno e dignitoso le festività di Natale.Era più saggio e doveroso quest’anno fare meno luminarie e dare un segnale più significativo alle famiglie in difficoltà.” Il cittadino interessato non dovrà recarsi né per la presentazione della domanda (che si fa online), né per il ritiro del Voucher (che sarà comunicato all’ esercente della zona dell’utente). Occorre presentare una singola istanza per ogni famiglia. Per qualsiasi informazione Cell. 3357878829 – servizisociali@comune.modica.rg.it