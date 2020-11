Attualità

Covid Ragusa: 2.910 positivi, 125 ricoverati e 5 morti in 24 ore Covid Ragusa: 2.910 positivi, 125 ricoverati e 5 morti in 24 ore

Ragusa – Il totale dei positivi al coronavirus in provincia di Ragusa è di 2.910 casi di cui 2.768 in isolamento domicliare, 125 ricoverati e 17 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Partò Arezzo di Ragusa (Ompa). Sono i dati aggiornati ad oggi, 24 novembre 2020, dal Bollettino dell’Asp di Ragusa. Ma vediamo i positivi di oggi Comune per Comune: 79 Acate, 42 Chiaramonte Gulfi, 350 Comiso, 34 Giarratana, 98 Ispica, 353 Modica, 14 Monterosso Almo, 155 Pozzallo, 609 Ragusa, 57 Santa Croce Camerina, 88 Scicli, 837 Vittoria. Sono stati eseguiti 59.338 tamponi molecolari, 15.019 test sierologici per un totale di 75.257 esami per Covid 19. I guariti sono 1.280.Ecco i dati dei ricoverati nei vari reparti degli ospedali Covid in provincia di Ragusa: 64 all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa di cui 37 nel reparto di Malattie Infettive, 7 in area Grigia, 6 in area Covid e 14 in Terapia Intensiva, 36 all’ospedale Guzzardi di Vittoria di cui 10 in area grigia, 21 in area Covid e 5 in terapia Intensiva, 25 all’ospedale Maggiore di Modica di cui 10 in Malattie Infettive e 15 in area Covid. I morti salgono a 98, 5 nelle ultime 24 ore, 4 all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa e 1 all’ospedale Guzzardi di Vittoria. In particolare nell’ospedale vittoriese è morto un uomo di Vittoria di 91 anni mentre nell’ospedale ragusano sono morte una 75enne di Scicli, un 84enne di Modica, un 80enne e un 83enne, entrambi di Ragusa.