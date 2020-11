Attualità

Covid Ragusa, 2.768 positivi in isolamento: sale numero guariti Covid Ragusa, 2.768 positivi in isolamento: sale numero guariti

Ragusa – I positivi in isolamento domiciliare in provincia di Ragusa sono 2.768 di cui 52 provenienti da fuori provincia. Sono i dati di oggi, 24 novembre 2020, del bollettino dell’Asp di Ragusa. Ecco i dati Comune per Comune: 79 Acate, 42 Chiaramonte Gulfi, 350 Comiso, 34 Giarratana, 98 Ispica, 353 Modica, 14 Monterosso Almo, 155 Pozzallo, 609 Ragusa, 57 Santa Croce Camerina, 88 Scicli, 837 Vittoria. Sono stati eseguiti 59.338 tamponi molecolari, 15.019 test sierologici per un totale di 75.257 esami per Covid 19. I guariti sono 1.280, 29 nelle ultime 24 ore (ieri i guariti erano 1.251). Ancora non sono stati diffusi i dati dei ricoverati nei vari ospedali iblei e dei morti.