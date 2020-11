Appuntamenti

Pastorale della salute e violenze di genere: secondo webinar a Ragusa

Ragusa - E’ in programma giovedì 26 novembre, dalle 15 alle 16,30, il secondo webinar su "Le violenze di genere: comprendere per una proposta pastorale", organizzato dall’Ufficio nazionale per la Pastorale della salute della Conferenza episcopale italiana e promosso, a livello locale, dall’Ufficio diocesano di Ragusa per la Pastorale della salute. Le lezioni saranno fruibili online, tramite computer con connessione ad internet. La partecipazione ai corsi è gratuita ma è necessario iscriversi online. Per informazioni, è possibile contattare la segreteria dell’Ufficio allo 06.66398.477 oppure inviare una mail a salute@chiesacattolica.it. “Dopo il primo appuntamento in cui si è parlato delle violenze sulla donna – afferma il direttore dell’ufficio diocesano di Ragusa, il sacerdote Giorgio Occhipinti – giovedì sarà affrontato il tema concernente le violenze sull’uomo.Il corso proseguirà il 28 gennaio del prossimo anno soffermandosi sulle violenze sui bambini, il 25 febbraio sulle violenze sugli anziani e, ancora, il 25 marzo focus sulle violenze nell’ambiente di lavoro e il 24 aprile sulle violenze su se stessi”. L’appuntamento di giovedì 26 novembre vedrà come relatori la dottoressa Emanuela Vinai, coordinatrice del Servizio nazionale per la tutela dei minori della Cei, la dottoressa Concetta Vaccaro, responsabile area salute e welfare della Fondazione Censis di Roma e la dottoressa Serena Delfino, psicologa. “Un appuntamento, quello di giovedì – dice ancora il direttore don Occhipinti – che assume ancora più significato in considerazione del fatto che si tiene proprio a poca distanza dalla celebrazione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.Un argomento su cui non si finirà mai di sensibilizzare abbastanza la collettività”.