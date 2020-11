Bonus matrimonio per i futuri sposi: a chi tocca e come averlo

Sicilia

Scicli – Un bonus matrimonio per i futuri sposi si potrà richiedere fino al 1° dicembre. La Regione Siciliana offre la possibilità di usufruire del bonus matrimonio, il cui obiettivo è quello di incentivare in modo concreto e immediato i futuri sposi e le imprese del wedding, a seguito della pandemia da COVID-19. Il decreto del 25 settembre scorso, pubblicato sul sito del Dipartimento Famiglia, sancisce criteri e modalità per l'erogazione del benefit. Chi può fare richiesta? I requisiti per poter fare domanda del bonus matrimonio alla Regione Sicilia sono: residenza in Sicilia di uno dei due nubendi da almeno un anno alla data del 15 settembre 2020; La data delle nozze deve essere compresa tra il 15 settembre e il 31 luglio 2021, e include sia i riti civili che religiosi; Il matrimonio deve tenersi all'interno del territorio siciliano; Disporre di un ISEE massimo di 30.000 euro che verrà calcolato sommando i valori ISEE dei nuclei famigliari di origine dei due sposi, più i valori ISEE dei due coniugi, il tutto ridotto poi del 40%.Come possiamo richiedere il bonus? La richiesta per la concessione del contributo - firmata da entrambi i nubendi e accompagnata da documenti di identità validi - dev'essere rivolta al Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali e spedita all'indirizzo email fornito sul decreto. Dovranno inoltre essere forniti: i dati anagrafici dei coniugi, l'attuale residenza, luogo e data del matrimonio, nuova residenza (se verrà effettuato un cambio di domicilio) e la spesa complessiva che si intende sostenere. C’è tempo fino al 1dicembre per presentare domanda a dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it.