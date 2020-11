Salute e benessere

La dieta speciale di Loredana Bertè: ecco com'è dimagrire 12 kg

La bravissima e strepitosa cantante italiana Loredana Bertè all’anagrafe Loredana Carmela Rosaria Bertè (Bagnara Calabra, 20 settembre 1950), ha svelato la dieta segreta che ha fatto per dimagrire 12 kg. La Bertè ospite a Verissimo lo scorso sabato, si è presentata dimagrita di 12 kg, una linea conquistata a 70 anni (compiuti lo scorso 20 settembre) e anche in poco tempo. Il segreto? La Bertè ha rivelato di seguire una “una dieta speciale”, priva di carboidrati (addio pane e pasta) e ricca di fibre, “con qualche sfizio come il peperoncino usato con generosità come condimento”. La cantante ha spiegato che sta seguendo una dieta rigorosa “a base di verdure crude e alla griglia. Non conosco più pane e pasta”, ha sottolineato.“Condisco con peperoncino e minuscole quantità di olio d’oliva”. Ecco quindi come funziona la dieta segreta di Loredana Bertè: banditi pasta e pane, peperoncino e tante verdure alla griglia