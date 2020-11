La dieta segreta di Elisabetta Gregoraci: protagonista del GF Vip

Salute e benessere

La dieta segreta di Elisabetta Gregoraci, protagonista induscussa del Grande Fratello Vip, è semplice da seguire. La bellissima ex conduttrice di Made in Sud dal fisico statuario in un’intervista passata a Solodonna ha svelato il segreto della sua forma fisica. La Gregoraci, oltre ad avere un fisico splendido, legato anche ad un’eredità muscolare ottenuta in passato, grazie ad anni ed anni di sport, 10 anni di karate e 2 di atletica leggera, ha svelato il suo regime alimentare dietetico. La showgirl ha spiegato di non seguire diete iperproteiche perchè sovraccaricano i reni ma di mangiare pasta di Kamut a pranzo e carne o pesce a cena.Inoltre ha anche detto di fare molto jogging o palestra. Proprio dai suoi canali social arrivano i minuziosi dettagli del suo workout: corsa 2 volte alla settimana per circa 20 minuti, più 5 minuti in salita (nello specifico, tapis roulant in pendenza). Ecco una foto della splendida Gregoraci sul suo profilo Instagram.