Come fare in casa una maschera anti stanchezza

Rimedi naturali

Esistono vari rimedi naturali per preparare una maschera in casa. Tra i tanti rimedi naturali c’è anche la maschera fatta in casa alla camomilla anti stanchezza e decongestionate. Ma vediamo come si prepara e come si utilizza. La maschera viso anti stanchezza alla camomilla è una maschera ideale da fare prima di andare a dormire. Ecco come si prepara. Per fare la maschera fia da te alla camomilla potete utilizzare sia le bustine di camomilla che i fiori, da acquistare in erboristeria. Mettete in infusione la bustina o i fiori di camomilla, lasciate raffreddare e poi unite un cucchiaio di farina. Spalmate i prodotti così miscelati sul viso e lasciate in posa per almeno 15 minuti. Per un effetto decongestionante, una volta preparata la camomilla lasciatela raffreddare in frigo per una ventina di minuti.Dopo bagnate dei dischetti di cotone con l’infuso e appoggiatele sul viso lasciando agire per almeno 10 minuti. Ecco ora alcuni consigli utili per applicare correttamente la maschera per il viso. È importante applicare la maschera subito dopo averla preparata per far sì che non perda di efficacia. Applicare la maschera solo sul viso perfettamente pulito. L'effetto maggiore della maschera viso si ottiene nei primi 5 minuti di applicazione ma è bene lasciarla agire un po' di più per migliorarne l'effetto. Quando mettiamo una maschera dal potere astringente, come quella per i pori dilatati, dobbiamo stare attente a non parlare o muovere troppo il viso per non rovinare l'effetto e rischiare di tirare troppo la pelle.Evitare la zona del contorni occhi a meno che la maschera non sia specifica per quella zona del viso. Rimuovere la maschera sempre con l'aiuto di una spugnetta o dei dischetti di cotone imbevuti con acqua tiepida o fredda a seconda del tipo di maschera. Dopo avere fatto la maschera viso applicare sempre una crema adatta al nostro tipo di pelle.