Italia

G20 Italia, Conte: una leadership per abbattere le emissioni G20 Italia, Conte: una leadership per abbattere le emissioni

ROMA - ’’Abbiamo bisogno di una nuova visione per il mondo di domani, e non c’è dubbio che i giovani avranno il diritto di dare un contributo decisivo’’. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel suo intervento al G20 in videoconferenza.’’Con la presidenza del G20 l’Italia si concentrerà sul cambiamento climatico - ha aggiunto Conte -, per arrivare a un futuro senza utilizzo di carbonio, per anticipare questa transizione c’è l’urgenza assoluta di abbattere le emissioni. Noi cercheremo di promuovere lo sviluppo di tecnologie efficienti, con la modernizzazione dei nostri centri urbani, per creare un futuro sostenibile.Come G20 dobbiamo costruire una leadership perchè questo sia una realtà’’.