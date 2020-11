Ricetta: dolce al cucchiaio con cachi, pronto in pochi minuti

Cucina

La ricetta di un dolce al cucchiaio con cachi, che elenchiamo di seguito, pronto in pochi minuti è una vera delizia per il palato. Si tratta di una mousse al cachi, ideale in questo periodo dell’anno ovvero nella stagione dei cachi. I cachi sono ottime fonti di fibre benefiche per l’intestino e per la salute cardiovascolare e di molecole dall’attività antiossidante che possono aiutare a proteggere le cellule dall’invecchiamento e da diverse malattie. Le catechine sono state associate anche ad attività anti-infettive, antinfiammatorie e antiemorragiche. L’acido betulinico sembra invece esercitare un’azione antitumorale. Infine, le vitamine e minerali apportati dai cachi agiscono come cofattori per diversi enzimi, inclusi quelli che aiutano l’organismo a difendersi dallo stress ossidativo. Ma vediamo quali sono gli ingredienti per preparare un dolce al cucchiaio con cachi: 600 grammi polpa di cachi, 100 grammi zucchero, 250 grammi panna fresca.Ora vediamo come si prepara in pochi minuti il dolce al cucchiaio con cachi o mousse di cachi: mettete la polpa dei cachi in una pentola insieme allo zucchero. Portate sul fuoco e fate cuocere dolcemente per 10 minuti mescolando. Fate raffreddare e passate tutto al frullatore ad immersione in modo da ottenere una crema vellutata e liscissima. Montate la panna ben fredda fermissima e amalgamatela alla crema di cachi con delicatezza. Dividete la mousse in 4 ciotoline da macedonia e mettete in frigorifero per almeno 2 ore prima di servire. La crema di cachi addolcita con un poco di zucchero viene mescolata con panna montata delicatamente e poi riposta in frigorifero per almeno 2 ore prima di essere servita.Potete servire la mousse con dei biscotti secchi o con lingue di gatto. A piacere potete versare a pioggia granella di pistacchi o di nocciole.