Modica e screening Covid: 5.656 tamponi e 29 positivi

Modica – 29 nuovi positivi a Modica scoperti con i tamponi effettuati a Modica. Lo annuncia in un post su Facebook il sindaco di Modica Ignazio Abbate. “5.656 con 29 positivi è il rapporto finale tra tamponi effettuati e positività al Covid negli ultimi tre fine settimana contrassegnati dallo screening di massa. L'ultima tornata - scrive il sindaco Abbate - si è appena conclusa facendo registrare 2 positivi (una bambina ed una ragazza) su un totale di 658 test effettuati. Parliamo già di un campione numericamente rilevante pari al 10% della popolazione modicana con un tasso di positivi per tamponi effettuati che si attesta all'incirca sullo 0,5%.Sabato 28, domenica 29 e lunedì 30 novembre si torna nuovamente presso la sede della Protezione Civile per un nuovo turno di esami di massa”.