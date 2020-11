Covid Scicli: 90 positivi al virus

Attualità

Scicli - Sedici nuovi positivi al Covid a Scicli che fa salire a 90 i casi da coronavirus. E’ quanto emerge dai nuovi dati del Bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 23 novembre 2020. La città del Commissario Montalbano in queste ultime settimane è stata tra quelle in provincia di Ragusa con il numero più basso di positivi ma il dato di oggi preoccupa non poco. Come Scicli anche altri Comuni hanno visto aumentare il numero dei contagiati, ma vediamo nel dettaglio i dati del Bollettino dell’Asp di ragusa di oggi: 81 Acate, 48 Chiaramonte Gulfi, 348 Comiso,34 Giarratana, 110 Ispica, 355 Modica, 15 Monterosso Almo, 156 Pozzallo, 596 Ragusa, 53 Santa Croce Camerina, 90 Scicli, 866 Vittoria.Sono stati eseguiti 58.610 tamponi molecolari, 15.719 test sierologici per un totale di 74.329 esami per Covid 19. I guariti sono 1.251.