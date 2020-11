Covid Ragusa, 596 positivi: casi in aumento

Attualità

Ragusa – Sale a 596 il numero dei positivi a Ragusa. Il capoluogo ibleo oggi ha 8 positivi in più rispetto a ieri. E’ quanto emerge da dati del Bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi, 23 novembre 2020. Ragusa è seconda in provincia per il numero di positivi dopo Vittoria che oggi ne conta 866. Ma vediamo nel dettaglio i dati del Bollettino dell’Asp di Ragusa, Comune per Comune: 81 Acate, 48 Chiaramonte Gulfi, 348 Comiso,34 Giarratana, 110 Ispica, 355 Modica, 15 Monterosso Almo, 156 Pozzallo, 596 Ragusa, 53 Santa Croce Camerina, 90 Scicli, 866 Vittoria. Sono stati eseguiti 58.610 tamponi molecolari, 15.719 test sierologici per un totale di 74.329 esami per Covid 19. I guariti sono 1.251.