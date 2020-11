Covid Ragusa, 2.965 positivi di cui 139 ricoverati: 5 morti in 24 ore

Attualità

Ragusa – Sale a 2.965 il numero complessivo dei positivi al coronavirus in provincia di Ragusa, di cui 2.809 in isolamento domiciliare, 139 ricoverati in ospedale e 17 in Rsa Covid all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa (Ompa). Sono i dati complessivi di oggi, 23 novembre del Bollettino dell’Asp di Ragusa. Ma vediamo nel dettaglio i positivi nei vari Comuni: 81 Acate, 48 Chiaramonte Gulfi, 348 Comiso,34 Giarratana, 110 Ispica, 355 Modica, 15 Monterosso Almo, 156 Pozzallo, 596 Ragusa, 53 Santa Croce Camerina, 90 Scicli, 866 Vittoria. A questi si aggiungo 57 positivi provenienti da fuori provincia ma attualmente nel territorio iblei. Ora vediamo dove si trovano ricoverati i 139 pazienti Covid nei vari ospedali del Ragusano: 77 all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa di cui 42 nel reparto di Malattie Infettive, 12 in area Grigia, 8 in area Covid e 15 in Terapia Intensiva, 36 all’ospedale Guzzardi di Vittoria di cui 14 in area grigia, 17 in area Covid e 5 in terapia Intensiva, 26 all’ospedale Maggiore di Modica di cui 10 in Malattie Infettive e 16 in area Covid.Sono stati eseguiti 58.610 tamponi molecolari, 15.719 test sierologici per un totale di 74.329 esami per Covid 19. I guariti sono 1.251 mentre i morti sono ad oggi 93. Cinque le persone decedute nelle ultime 24 ore, tre all’ospedale Giovanni Paolo II e due all’ospedale Guzzardi di Vittoria. In ospedale a Ragusa sono morte due donne, una di 69 anni e una di 96 anni, e un uomo di 82 anni. In ospedale a Vittoria sono morti due uomini, uno di 83 anni e uno 80 anni.