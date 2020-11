Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne Ragusa

Appuntamenti

Ragusa - Mercoledì 25 novembre sarà celebrata la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La ricorrenza è stata istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni unite tramite la risoluzione del 17 dicembre del 1999. Anche quest’anno la cooperativa sociale Proxima Ragusa, ente antitratta che da vent’anni realizza progetti in favore delle vittime di tratta, aiutandole, proteggendole e favorendone l’inserimento sociale, è stata coinvolta nell’attività promossa da Coop Alleanza 3.0 in una iniziativa a fianco delle donne e contro la violenza. La tratta è un fenomeno che vede come principali vittime le donne. E la mission di Proxima è offrire opportunità di fuga, cambiamento e crescita a chi intende sottrarsi all’assoggettamento e al condizionamento legati a situazioni di sfruttamento e di tratta.Ecco perché acquistando sino a tutto il mese di novembre i prodotti a marchio Coop sarà possibile sostenere i progetti della Cooperativa Proxima a cui sarà devoluta una parte del ricavato degli acquisti in questione. E’ stata l’assemblea generale delle Nazioni unite a designare il 25 novembre come data della ricorrenza invitando tutti i governi, le organizzazioni internazionali e le Ong a promuovere attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica proprio nel corso di questa giornata.