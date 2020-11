Serie A: Ronaldo affonda il Cagliari, la Juve vince ed Ã¨ seconda

Sport

Serie A: Ronaldo affonda il Cagliari, la Juve vince ed è seconda Serie A: Ronaldo affonda il Cagliari, la Juve vince ed è seconda

TORINO - La Juventus ricomincia a correre e batte 2-0 il Cagliari al rientro dalla sosta. I bianconeri indirizzano la sfida dello ‘Stadium’ già nel primo tempo con una doppietta del solito Cristiano Ronaldo che raggiunge Zlatan Ibrahimovic in testa alla classifica cannonieri con 8 gol. Tre punti importanti per Pirlo che torna a fare bottino pieno dopo il pari beffardo con la Lazio e mette pressione al Milan capolista. I sardi invece - falcidiati da pesanti assenze come quella di Godin - restano fermi a quota 10 punti in classifica. Cagliari che, in avvio di partita, mette qualche brivido ai padroni di casa, seppur faticando a impensierire seriamente Buffon, titolare al posto di Szczesny. Al minuto 11 la Juventus si porta in vantaggio, ma la gioia dura giusto qualche secondo: Bernardeschi rifinisce un azione corale col sinistro dopo che Morata aveva ricevuto palla partendo però da posizione di offside.I bianconeri aumentano i giri col passare dei minuti e al 38′ arriva il vantaggio: Cristiano Ronaldo semina il panico e va a segno con un destro perfetto all’angolino. Passano quattro giri d’orologio e il portoghese raddoppia sugli sviluppi di un corner: torre di Demiral su cui si avventa il solito CR7, per cui è un gioco da ragazzi insaccare al 42′ e chiudere il primo tempo sul 2-0. Nella prima metà della ripresa la Juve spreca più volte il tris, colpendo anche una traversa con Demiral al 53′. Al 67′ invece un errore di Ronaldo rischia di riaprire la gara: il disimpegno dell’ex Real Madrid finisce sulla testa di Klavan che incorna in rete per il 2-1. Gol però prontamente annullato per fuorigioco precedente di Marin. La squadra di Pirlo questa volta gestisce il finale senza troppi patemi e vola al secondo posto provvisorio.