Protezione Civile: allerta maltempo da Ragusa a Messina

Palermo – La Protezione Civile della Sicilia annuncia ancora allerta gialla e arancione nell’isola. In particolare sul sito della Protezione Civile si legge: si prevede il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti orientali con raffiche di burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre per le successive 24- 36 ore, si prevede il persistere di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Secondo la Protezione Civile l’allerta gialla e in alcuni tratti arancione riguarda la provincia di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina.Ecco cosa annuncia sul sito la Protezione Civile della sicilia: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia orientale, con quantitativi cumulati localmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati deboli.