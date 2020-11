Rimedi naturali

Come fare una maschera viso contro brufoli e punti neri

Come avere un viso senza brufoli e come preparare una maschera fai da te. Esistono vari rimedi naturali che si possono usare per avere una pelle del viso perfetta e senza brufoli. Ma come si prepara una maschera viso contro brufoli e punti neri? Per preparare una maschera viso fai da te contro brufoli e punti neri ti basterà unire due cucchiai di bicarbonato e due di succo di limone fino a creare una consistenza cremosa da spalmare sulle zone interessate con movimenti circolari, lasciando agire per circa 10 minuti. Dopo il tempo di posa risciacquare con acqua tiepida e tamponare con un asciugamani morbido. Utilizza un fluido idratante e purificante. Il bicarbonato ha una leggera azione esfoliante mentre, il limone aiuterà la pelle a rigenerarsi.Si tratta di un rimedio naturale che non deve sostituire eventuali terapie prescritte dal dermatologo o dal proprio medico di famiglia.