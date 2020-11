Bonus speciale extra cashback di Natale da 150 euro: cos'Ã¨ e come funziona

Italia

Roma – Un bonus speciale extra cashback di Natale in arrivo a dicembre. Il governo, secondo quanto si apprende, sta lavorando ad un rimborso del 10% fino a 150 euro, aggiuntivo rispetto alle misure già previste, per le spese effettuate con carte e app nel mese di dicembre: lo potrà ottenere subito (entro la fine dell'anno) chi a dicembre farà 10 acquisti e il rimborso arriverà direttamente via bonifico sul conto corrente. Ancora da definire il giorno, come scrive Ansa, in cui entra entrerà in vigore la misura, che sarà pronta comunque a inizio del prossimo mese. Il bonus cashback o bonus bancomat è stato annunciato da diverse settimane. Si tratta di un bonus previsto dal Governo per favorire l’utilizzo di carte o bancomat ed evitare l’uso di contanti. Ma vediamo come funziona il bonus cashback o bonus bancomat.Con il bonus bancomat è previsto un rimborso del 10% degli importi spesi con mezzi tracciabili fino a un tetto massimo di 3.000 euro annuali e sarà accreditato su base semestrale sul conto corrente di chi fa acquisti pagando con carta o bancomat. E’ previsto un periodo sperimentale che partirà dal 1° al 31 dicembre 2020 e potranno accedere al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 10 pagamenti elettronici e che abbiano scaricato la app IO. Ma cos’è l’App IO? L’App Io serve ad ottenere il bonus bancomat. Nella fase di registrazione si dovrà abbinare il proprio codice fiscale alle carte di credito, debito o applicazione di pagamento che si intende usare, indicare l’Iban su cui si vuole ricevere il rimborso. Inoltre, è stato raggiunto l’accordo tra Governo e operatori del settore per azzerare le commissioni POS per i pagamenti fino a 5 euro.Il Bonus cashback per quali spese è previsto il rimborso? Gli acquisti online non sono inclusi tra le spese che danno diritto al rimborso. Moneta elettronica non vuol dire solo bancomat e carta di credito: sono validi anche gli acquisti effettuati tramite App. Per ricevere il rimborso è necessario il numero minimo di transazioni diventa 50, con riferimento ai seguenti periodi: 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021; 1° luglio 2021- 31 dicembre 2021; 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022.